Москва, 30 декабря. Правительство Украины питается кризисами как упыри кровью. Об этом заявил российский политолог Армен Гаспарян.

Журналистка издания «Украина.ру» отметила, что в 2021 году отношения между Москвой и Киевом стали еще более натянутыми в силу ряда обострений. Однако эксперт считает, что в глобальном смысле ничего не поменялось. Отставка таких политиков как экс-спикер Дмитрий Разумков и бывший министр внутренних дел Арсен Аваков не считаются чем-то новым. Подобное происходило и раньше.

«Проблема в другом. Проблема в отсутствии серьезной политики. Вот это да, это огорчительно, а все остальное. Ну, кризис не проходит, а с чего он должен пройти? Для них кризис — это как для упыря кровь. Они должны от чего-то цеплять какую-то энергетику. Для них это кризис. Если не будет кризиса, то как они будут деньги клянчить? На что?» — отметил Гаспарян.

Федеральное агентство новостей /

Он добавил, что в медиапространстве ничего не слышно. Не было новостей о восстановлении чего-либо. Киев только обвиняет Пекин за то, что тот якобы хочет «ограбить» Украину.

Ранее российский политик, член Совета Федерации Ольга Ковитиди объяснила, почему курс на Запад и в НАТО для Киева опасен. По ее мнению, украинская власть должна понимать, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.