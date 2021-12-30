Саакашвили перевезли в тюрьму Рустави

Тбилиси, 30 декабря. Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вывезли в тюрьму города Рустави. Об этом рассказала девушка политика Елизавета Ясько.

О состоянии Саакашвили ничего не известно. Об этом Ясько поведала во время прямого эфира в Facebook.

«В каком он состоянии никто не знает. Его привезли в тюрьму в Рустави. Никакой больше информации нет», — заявила она.

Ранее девушка Саакашвили сообщила о критическом состоянии экс-президента. Руководство больницы, где пребывает Саакашвили, пустило украинского консула к нему только спустя два дня. Ясько заявила, что состояние экс-президента критическое, он все время лежит, у него неврологические приступы, а медицинской помощи он не получает.