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Политолог Ищенко считает, что достижения властей Украины безразличны ее гражданам
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Политолог Ищенко считает, что достижения властей Украины безразличны ее гражданам

Политика
Политолог Ищенко считает, что достижения властей Украины безразличны ее гражданам
Федеральное агентство новостей

Москва, 30 декабря. Правительство Украины говорит о своих достижениях в уходящем 2021 году, но это никак не касается жизни обычных граждан. Об этом рассказал политолог Ростислав Ищенко.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что для официального Киева и всей страны важен тот факт, что украинский президент Владимир Зеленский и американский лидер Джо Байден провели переговоры. В список достижений он внес и «Крымскую платформу», но эксперт в интервью для издания «Украина.ру» подчеркнул, что этим не стоит гордиться.

«Кулеба со своей точки зрения оценивает, что эти события, которые были наиболее ангажированы МИД, в которых он принимал участие, которые он готовил. Со своей точки зрения он, возможно, прав. Они этим занимались, для них это важно. Но я очень сильно сомневаюсь, что большая часть населения Украины как-то заметила «Крымскую платформу» или визит Зеленского в Соединенные Штаты, что кому-то от этого было холодно или жарко», — отметил политолог.

Политолог Ищенко считает, что достижения властей Украины безразличны ее гражданам
Новостное агентство «Харьков» /

Он добавил, что делать выводы по Украине за 2021 год сложно, поскольку политические веяния в ней сильно меняются. Раньше героем был Зеленский, теперь неофициальным лидером среди населения является экс-президент Украины Петр Порошенко. Он считает, что украинцы уже просто устали и не верят, что могут что-то изменить.

Ранее корреспондент ФАН из Киева заявил, что ведущие украинские политики активно обсуждают переговорный процесс между Россией и США, получивший новый импульс после контактов Владимира Путина и Джо Байдена. По мнению некоторых из них, на кону стоит такой вопрос, как предотвращение третьей мировой войны.

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