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Пожилая актриса Бетти Уайт считает, что Райан Рейнольдс не может ее разлюбить

Шоу-бизнес
Пожилая актриса Бетти Уайт считает, что Райан Рейнольдс не может ее разлюбить
flickr.com  /  Images Alight / CC BY 2.0

Лос-Анджелес, 30 декабря. Голливудская актриса Бетти Уайт пошутила, что ее коллега Райан Рейнольдс до сих пор не может разлюбить ее.

Артистка в январе отмечает свое 100-летие. В интервью для журнала People она рассказала о своих отношениях с коллегами.

Рейнольдс, с которым Уайт работала над фильмом «Предложение», ранее заявлял, что является ее поклонником с тех пор, как помнит себя. Актриса ответила ему через журнал.

«Я слышала, что Райан не может смириться со своим увлечением мной, но Роберт Редфорд — тот самый», — пошутила Бетти.

Пожилая актриса Бетти Уайт считает, что Райан Рейнольдс не может ее разлюбить
Кадр из фильма «Телохранитель Жены Киллера» /

Сандра Буллок, которая снималась с Уайт и Рейнольдсом в «Предложении», описала талант артистки. Она удивлена ее способностью адаптироваться под тренды.

«Выбор времени в комедии нелегок, потому что вы должны ориентироваться во времени других людей. Бетти адаптируется так, как я никогда не могла себе представить. Это выглядит очень естественно», — подчеркнула Сандра.

Ранее австралийская актриса Николь Кидман рассказала о своей подготовке к роли Люсиль Болл для фильма «Быть Рикардо». Во время съемок она испытывала панику на рабочей площадке.

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кино Райан Рейнольдс бетти уайт
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