Представитель ЦБ Тремасов предупредил о близком перегреве экономики России

Москва, 30 декабря. Экономика России близка к состоянию перегрева, ключевым ограничением ее долгосрочного роста останется рынок труда, заявил глава департамента денежно-кредитной политики Центробанка Кирилл Тремасов.

На близкий перегрев российской экономики указывает анализ рынка труда, сообщил Тремасов в интервью YouTube-каналу Bitkogan. По его словам, страна сталкивается с возрастающим дефицитом трудовых ресурсов.

«Скорее всего мы уже находимся выше своих потенциальных возможностей. Выше той траектории наших потенциальных возможностей. И рынок труда — это вот как раз ключевое ограничение долгосрочного роста», — заявил Тремасов.

Обеспечить дальнейший рост отечественной экономики в первую очередь можно за счет роста производительности, считает представитель Центробанка.

Ранее Федеральная служба государственной статистики сообщила, что инфляция в России в 2021 году, согласно предварительным данным, составила 8,39%. Рост потребительских цен превысил оценки властей страны и стал максимальным с 2015 года. Тогда этот показатель достиг 12,91%.