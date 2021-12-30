Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 декабря 07:41
07:23
Общество
Минприроды: число заповедных земель в России планируется увеличить до 30%
07:21
Общество
Иммунолог Жемчугов посоветовал вызывать Деда Мороза на дом
07:20
Политика
Иракский переводчик рассказал об использовании усыпляющего порошка при задержании Хусейна
07:00
Технологии
Кибербезопасность: кто стоит на страже персональных данных в России
06:58
Общество
Аэропорт Шереметьево закрывает терминал F для пассажиров с 30 декабря
06:54
Происшествия
Паромную переправу между Сахалином и материком могут закрыть из-за циклона
06:41
Общество
МВД подготовило требования к параметрам допустимого в России оружия самообороны
06:41
Политика
Политолог Гаспарян сравнил власти Украины с вампирами
06:31
Политика
Саакашвили перевезли в тюрьму Рустави
06:29
Политика
Политолог Ищенко считает, что достижения властей Украины безразличны ее гражданам
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Представитель ЦБ Тремасов предупредил о близком перегреве экономики России

Экономика
Представитель ЦБ Тремасов предупредил о близком перегреве экономики России
Global Look Press  /  Konstantin Kokoshkin

Москва, 30 декабря. Экономика России близка к состоянию перегрева, ключевым ограничением ее долгосрочного роста останется рынок труда, заявил глава департамента денежно-кредитной политики Центробанка Кирилл Тремасов.

На близкий перегрев российской экономики указывает анализ рынка труда, сообщил Тремасов в интервью YouTube-каналу Bitkogan. По его словам, страна сталкивается с возрастающим дефицитом трудовых ресурсов.

«Скорее всего мы уже находимся выше своих потенциальных возможностей. Выше той траектории наших потенциальных возможностей. И рынок труда — это вот как раз ключевое ограничение долгосрочного роста», — заявил Тремасов.

Обеспечить дальнейший рост отечественной экономики в первую очередь можно за счет роста производительности, считает представитель Центробанка.

Ранее Федеральная служба государственной статистики сообщила, что инфляция в России в 2021 году, согласно предварительным данным, составила 8,39%. Рост потребительских цен превысил оценки властей страны и стал максимальным с 2015 года. Тогда этот показатель достиг 12,91%.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Представитель ЦБ Тремасов предупредил о близком перегреве экономики России
экономика цб рф рынок труда
Комментировать