Кингпин может стать «новым Таносом» во вселенной Marvel

Лос-Анджелес, 30 декабря. Персонаж Кингпин может стать новым злодеем киновселенной Marvel на уровне Таноса. Об этом заявил голливудский актер Винсент Д"Онофрио.

Уилсон Фиск был антагонистом сериала «Сорвиголова» от Netflix на протяжении трех сезонов. Однако теперь он вновь вернулся на экраны. Персонаж появился в завершающем эпизоде шоу «Соколиный глаз», что означает его участие уже в киновселенной Marvel. Об этом сообщает ScreenRant.

В недавнем интервью актер рассказал, что ему пока неизвестно, какова будет судьба Кингпина. Однако он предположил, что злодей может стать одной из центральных фигур КВМ в последующих фазах.

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«Я никогда раньше не думал об этом в таких терминах. Я думаю, это зависит от Marvel, Кевина (Файги, главы студии Marvel Studios — Прим. ред.) и сценаристов. Думаю ли я, что он способен быть парнем, который стоит за всем этим? На мой взгляд, он всегда был им», — отметил актер.

Он добавил, что персонаж еще неизвестен и плохо исследован. Он надеется, что злодей еще появится в киновселенной.

Ранее режиссер Хлоя Джао, снявшая кинокомикс «Вечные», рассказала, что изначально у фильма должна была быть более мрачная концовка.