Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 декабря 06:14
06:10
Экономика
Представитель ЦБ Тремасов предупредил о близком перегреве экономики России
06:00
Шоу-бизнес
Кингпин может стать «новым Таносом» во вселенной Marvel
05:59
Общество
Вологду и Тверь назвали самыми выгодными направлениями на новогодние праздники
05:46
Политика
Украинские ученые не стали разрабатывать вакцину из-за незаинтересованности властей
05:35
Происшествия
Водитель каршеринга влетел в шесть машин и скрылся в Москве
05:29
Политика
Вице-премьер Словакии: Германия тормозит запуск «СП-2» решением несущественных проблем
05:28
Происшествия
Жительница Южного Сахалина за рулем седана протаранила магазин
05:14
Общество
Повреждение на теплосети в Приморском районе оставило без тепла около тысячи петербуржцев
05:00
Общество
«Заграница загранице — рознь»: Милонов против запрета отдыха за границей для депутатов
04:57
Происшествия
Человек погиб и трое пострадали в результате пожара в пригороде Южно-Сахалинска
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Кингпин может стать «новым Таносом» во вселенной Marvel

  /   Обновлено: 30 декабря 2021 06:00
Шоу-бизнес
Кингпин может стать «новым Таносом» во вселенной Marvel
wikimedia.org  /  GabboT/CC BY-SA 2.0

Лос-Анджелес, 30 декабря. Персонаж Кингпин может стать новым злодеем киновселенной Marvel на уровне Таноса. Об этом заявил голливудский актер Винсент Д"Онофрио.

Уилсон Фиск был антагонистом сериала «Сорвиголова» от Netflix на протяжении трех сезонов. Однако теперь он вновь вернулся на экраны. Персонаж появился в завершающем эпизоде шоу «Соколиный глаз», что означает его участие уже в киновселенной Marvel. Об этом сообщает ScreenRant.

В недавнем интервью актер рассказал, что ему пока неизвестно, какова будет судьба Кингпина. Однако он предположил, что злодей может стать одной из центральных фигур КВМ в последующих фазах.

Кингпин может стать «новым Таносом» во вселенной Marvel
Prt Scr youtube.com / MARVEL Россия

«Я никогда раньше не думал об этом в таких терминах. Я думаю, это зависит от Marvel, Кевина (Файги, главы студии Marvel Studios — Прим. ред.) и сценаристов. Думаю ли я, что он способен быть парнем, который стоит за всем этим? На мой взгляд, он всегда был им», — отметил актер.

Он добавил, что персонаж еще неизвестен и плохо исследован. Он надеется, что злодей еще появится в киновселенной.

Ранее режиссер Хлоя Джао, снявшая кинокомикс «Вечные», рассказала, что изначально у фильма должна была быть более мрачная концовка.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Кингпин может стать «новым Таносом» во вселенной Marvel
кино марвел кингпин винсент д'онофрио уилсон фиск
Комментировать