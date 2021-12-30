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Вологду и Тверь назвали самыми выгодными направлениями на новогодние праздники

Общество
Вологду и Тверь назвали самыми выгодными направлениями на новогодние праздники
Невские Новости  /  Светлана Дремина

Москва, 30 декабря. Недорого и интересно новогодние праздники можно отметить в Вологде, Плесе, Калуге, Туле, Владимире, Суздале и Твери, сообщил гендиректор сервиса онлайн-бронирования жилья Суточно.ру Юрий Кузнецов.

Билеты на поезд в эти города могут стоить до тысячи рублей, а аренда квартиры на семью или компанию обойдется в 1500-2000 рублей за ночь, сообщил агентству «Прайм» эксперт.

«Если вы собираетесь ехать с семьей или компанией, то выгоднее арендовать не номер в гостинице, а квартиру. Такой вариант выгоден тем, что в квартире может разместиться сразу несколько человек, тогда как в гостиницах приходится оплачивать проживание каждого», — отметил Кузнецов.

В Петербурге в этом году есть хорошие варианты «в пределах 3000-3500 рублей за ночь», сообщил Кузнецов. Из Северной столицы бюджетными и интересными направлениями специалист назвал Сортавалу, Рыбинск, Выборг, Великие Луки и Великий Новгород. Для такой поездки бюджет в среднем составит до 20 тысяч рублей на человека.

Ранее туристический агент Александр Горев сообщил, что Крым традиционно является одним из самых популярных направлений среди россиян для празднования Нового года. Загруженность отелей на полуострове составляет примерно 80%.

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