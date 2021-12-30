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Украинские ученые не стали разрабатывать вакцину из-за незаинтересованности властей

Политика
Украинские ученые не стали разрабатывать вакцину из-за незаинтересованности властей
pexels.com  /  ThisIsEngineering

Киев, 30 декабря. Львовские ученые приостановили разработку вакцины против коронавируса, потому что украинские власти перестали проявлять интерес к препарату.

Были также и финансовые проблемы, отметил руководитель Института биологии клеток Национальной академии наук, академик Андрей Сибирный. Один из этапов исследования необходимо было провести в Польше. Национальный фонд исследований Украины полгода «морочил» специалистам голову, в результате так и не дав разрешения перевести деньги.

«Был интерес президента и премьера, когда на рынке вакцин было мало. Теперь вакцин полно. Интереса к ним нет», — сказал он.

В октябре 2020 года пресс-служба Офиса президента Украины сообщила, что президенту страны Владимиру Зеленскому представили результаты доклинической фазы исследования украинской разработки препарата против коронавируса. Тогда власти выразили надежду, что работа будет завершена через год.

Недавно Зеленский и глава Госдепа США Энтони Блинкен провели телефонные переговоры. Политик сообщил, что услышал заверения в полной поддержке Киева со стороны Вашингтона.

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украина вакцина коронавирус
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