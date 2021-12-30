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Вице-премьер Словакии: Германия тормозит запуск «СП-2» решением несущественных проблем

  /   Обновлено: 30 декабря 2021 05:29
Политика
Вице-премьер Словакии: Германия тормозит запуск «СП-2» решением несущественных проблем
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Прага, 30 декабря. Власти Германии тратят свои силы на решение несущественных проблем, что в свою очередь тормозит запуск российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом рассказал вице-премьер и министр экономики Словакии Рихард Сулик в интервью газете Pravda.

Он отметил, что немецкое правительство само запрещает себе приобретение российского газа, поставляемого при помощи «Северного потока — 2». По словам Сулика, вместо этого они хотят получать энергоресурс через Польшу по трубопроводу «Ямал — Европа». Вице-премьер Словакии сравнил данную ситуацию с покупкой хлеба.

«Вы хотите больше хлеба, и продавец вам его предложит, но вы от него отказываетесь, так как хотите получить его упакованным в сумку не синего, а красного цвета. В данном случае (с поставками газа через "Северный поток — 2") решаются совершенно несущественные вещи», — сообщил Сулик.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что запуск «Северного потока — 2» отразится не только на стоимости газа в Европе, но и на цене энергоносителя для Украины. Глава «Газпрома» Алексей Миллер доложил главе государства, что российский трубопровод полностью готов к работе.

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сулик Северный поток — 2 российский газопровод вице-премьер словакии
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