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Человек погиб и трое пострадали в результате пожара в пригороде Южно-Сахалинска
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Человек погиб и трое пострадали в результате пожара в пригороде Южно-Сахалинска

Происшествия
Человек погиб и трое пострадали в результате пожара в пригороде Южно-Сахалинска
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Южно-Сахалинск, 30 декабря. Крупный пожар произошел накануне вечером в двухэтажном доме в селе Дальнем в пригороде Южно-Сахалинска, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Сообщение о пожаре в доме по адресу улица Гвардейская, 2 поступило в 21:12 (13:12 по московскому времени). На площади в шесть квадратных метров горела квартира на втором этаже здания.

В тушении пожара участвовали 12 человек. Пожарные спасли четверых человек, однако трое в результате происшествия пострадали. По предварительным данным, один человек погиб. В настоящее время выясняются причины возгорания.

Ранее спасатели сняли с балкона горящего дома жителя Корсакова в Сахалинской области. Кроме того, спасатели эвакуировали из горящего здания еще пятерых местных жителей.

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