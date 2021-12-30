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Юрист Захаров: новый налоговый вычет можно будет получить в России с 1 января

Общество
Юрист Захаров: новый налоговый вычет можно будет получить в России с 1 января
kld.sledcom.ru  /  Пресс-служба СУ СК РФ по Калининградской области

Москва, 30 декабря. Россияне с 1 января 2022 года смогут получать налоговый вычет на физкультурно-оздоровительные услуги («спортивный налоговый вычет»), сообщил юрист Юрий Захаров.

Россияне вправе сэкономить 13% стоимости оплаченных услуг, но не более 120 тысяч рублей в год, уточнил ведущий юрист Евразийской Юридической Ассоциации «Сенатор». Вычет распространяется на затраты на пенсионные взносы, страховки, обучение и лечение, уточнил Захаров.

«Таким образом можно сэкономить максимум до 15 тысяч 600 рублей», — сообщил агентству «Прайм» эксперт.

Право на вычет имеет любой достигший 18-ти лет гражданин, который платит НДФЛ. Для возврата средств необходимы подтверждающие «расходы на спорт» документы, декларация 3-НДФЛ, справка 2-НДФЛ и банковские реквизиты для перевода средств. Получить"Спортивный налоговый вычет» можно и на детей, подчеркнул Захаров.

Ранее президент Владимир Путин обратился к Центробанку РФ и правительству с инициативой о предоставлении налогового вычета инвестирующим в российские ценные бумаги физлицам. Также Путин поставил перед кабмином задачу создать механизмы защиты номинальной стоимости вложений в негосударственные пенсионные фонды, по аналогии с системой страхования банковских вкладов.

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спорт налоги налоговый вычет
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