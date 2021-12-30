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Эксперт по телекоммуникациям Кусков посоветовал использовать мессенджеры в новогоднюю ночь

  /   Обновлено: 30 декабря 2021 04:27
Общество
Эксперт по телекоммуникациям Кусков посоветовал использовать мессенджеры в новогоднюю ночь
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Москва, 30 декабря. Мобильный интернет в новогоднюю ночь может хуже работать, однако пользователи смогут без проблем отправить сообщения в мессенджерах. Соответствующей информацией поделился эксперт по телекоммуникациям Денис Кусков.

Кусков заявил, что в новогоднюю ночь нагрузка на серверы операторов мобильной связи достигнет пиковых значений. По словам специалиста, в прошлый Новый год россияне испытывали сложности, когда пытались дозвониться до родных. Однако, по мнению эксперта, сотовые операторы научились справляться с такими трудностями, передает радио Sputnik.

По словам Кускова, даже в пиковый период устройства очень редко выходят из строя. Специалист также отметил, что редко достигается предел нагрузки. Эксперт добавил, что после полуночи скорость мобильного интернета может уменьшиться, однако все смогут отправить сообщения в мессенджерах.

ВЦИОМ недавно заявил, что большинство жителей России планируют встретить Новый год дома. По результатам опроса, 78% россиян проведут праздник дома.

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