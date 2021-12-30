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Британский журналист Купер назвал Украину империалистической игрушкой Запада

Политика
Британский журналист Купер назвал Украину империалистической игрушкой Запада
Федеральное агентство новостей

Лондон, 30 декабря. Страны Запада последние 30 лет использовали Украину для достижения собственных целей.

Запад после распада СССР относился к Украине, либо с пренебрежением, либо как к империалистической игрушке. Об этом рассказал журналист Райан Купер для журнала The Week.

«Именно западные экономисты и правительства, находящиеся под сильным влиянием неолиберальной догмы, провели масштабную приватизацию украинских активов в первые постсоветские годы. Это привело к экономической катастрофе и настоящей эпидемии коррупции, от которой страна пока не оправилась», — заявил он.

В 2008 году Евросоюз во время украинского экономического кризиса «при скрытой поддержке США» предложил Украине очень маленький кредит, потребовав ввести режим жесткой экономии. Однако в 2014 году «украинские организации», поддерживаемые Западом, начали революцию, в ходе которой сместили президента Виктора Януковича и было подписано соглашение с Европейским союзом.

Ранее Белый дом выразил готовность расширить военную помощь Украине в случае «вторжения России», в том числе экономическими санкциями.

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