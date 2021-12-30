Лондон, 30 декабря. Страны Запада последние 30 лет использовали Украину для достижения собственных целей.

Запад после распада СССР относился к Украине, либо с пренебрежением, либо как к империалистической игрушке. Об этом рассказал журналист Райан Купер для журнала The Week.

«Именно западные экономисты и правительства, находящиеся под сильным влиянием неолиберальной догмы, провели масштабную приватизацию украинских активов в первые постсоветские годы. Это привело к экономической катастрофе и настоящей эпидемии коррупции, от которой страна пока не оправилась», — заявил он.

В 2008 году Евросоюз во время украинского экономического кризиса «при скрытой поддержке США» предложил Украине очень маленький кредит, потребовав ввести режим жесткой экономии. Однако в 2014 году «украинские организации», поддерживаемые Западом, начали революцию, в ходе которой сместили президента Виктора Януковича и было подписано соглашение с Европейским союзом.

Ранее Белый дом выразил готовность расширить военную помощь Украине в случае «вторжения России», в том числе экономическими санкциями.