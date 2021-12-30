Жителям ЯНАО пообещали морозы до −48 градусов в новогоднюю ночь

Ханты-Мансийск, 30 декабря. Столбики термометров 31 декабря в Ямало-Ненецком автономном округе опустятся ниже −40 градусов. Об этом сообщил начальник центра гидрометеорологии по региону Артем Кошкин.

Жителей ЯНАО предупредили о морозной новогодней ночи. Днем 31 декабря температура по региону будет держаться на уровне –38 градусов, а ночью опустится до –42, местами до –48 градусов. Ожидается слабый южный ветер, осадков не будет.

По словам специалиста, мороз будет стоять до вечера 1 января. Затем температура в регионе поднимется до –20, однако потепление будет сопровождаться обильными снегопадами. Такая погода продержится до 5 января, отметил Кошкин.

Ранее синоптики Гидрометцентра России спрогнозировали погоду на Новый год по всей стране.