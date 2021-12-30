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Экс-генерал Келлог: слабый игрок Байден столкнулся с гроссмейстером Путиным

Политика
Экс-генерал Келлог: слабый игрок Байден столкнулся с гроссмейстером Путиным
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 30 декабря. Слабый, играющий в шашки американский лидер Джо Байден столкнулся с гроссмейстером президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил бывший генерал-лейтенант Кит Келлог.

Экс-военнослужащий отметил, что глава Белого дома проиграл Москве борьбу за «Северный поток — 2». В этом же году он провально вывел из Афганистана американские войска.

«Путин — стратегический игрок. Он оттачивал свою национальную стратегию в шахматах в течение четырех президентств США», — отметил генерал-лейтенант.

Он добавил, что для Европы крайне важен газопровод, из-за чего она не желает давить на Кремль санкциями. Вступление Украины в НАТО потенциально опасно, поскольку Россия обозначила эту ситуацию как «красную линию».

Экс-генерал Келлог: слабый игрок Байден столкнулся с гроссмейстером Путиным
Федеральное агентство новостей /

«Путин смотрит на долгосрочную перспективу, Байден смотрит на краткосрочную. Такова модель поведения Байдена. Он продолжает играть в свою игру в шашки – серию мягких полумер против противников, чтобы попытаться убедить аудиторию дома, что он серьезен, не продумывая долгосрочные решения», — подчеркнул Келлог.

По его мнению, это больше не работает на американцев. Через СМИ они увидели, что глава Белого дома не хочет тяжело работать. Он не способен обеспечить безопасность собственных сограждан.

Ранее стало известно, что Байден хочет поговорить со своим российским коллегой Владимиром Путиным по телефону в преддверии Нового года. По данным журналистов телеканала CNN, разговор глав двух государств может состояться 30 декабря.

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