Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 декабря 04:42
04:36
Общество
Набор добровольцев для изучения назальной вакцины от COVID-19 открывается 15 января
04:28
Общество
Юрист Захаров: новый налоговый вычет можно будет получить в России с 1 января
04:27
Общество
Эксперт по телекоммуникациям Кусков посоветовал использовать мессенджеры в новогоднюю ночь
04:22
Политика
Британский журналист Купер назвал Украину империалистической игрушкой Запада
04:18
Происшествия
Прощание с насмерть замерзшим в Подмосковье мальчиком состоится 31 декабря
03:56
Общество
Жителям ЯНАО пообещали морозы до −48 градусов в новогоднюю ночь
03:42
Политика
Экс-генерал Келлог: слабый игрок Байден столкнулся с гроссмейстером Путиным
03:41
Политика
Fox News: тысячи морских пехотинцев лишились работы из-за отказа вакцинироваться
03:22
Экономика
Профессор Мастепанов: Европа может опустошить свои хранилища газа к весне
03:21
Общество
Юрист Гавришев предупредил об ответственности за запуск фейерверков
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Fox News: тысячи морских пехотинцев лишились работы из-за отказа вакцинироваться

  /   Обновлено: 30 декабря 2021 03:41
Политика
Fox News: тысячи морских пехотинцев лишились работы из-за отказа вакцинироваться
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 30 декабря. Военнослужащих ВМС США массово увольняют из-за отказа вакцинироваться. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Морские пехотинцы предпочли сохранить анонимность. Они считают, что стали жертвами президента США Джо Байдена и его политики зачистки.

«На данный момент с руководством нашей страны что-то в корне не так. Мы сталкиваемся с неконституционным указом, который, я думаю, очень нацелен на политическую чистку, в результате которой из Космических сил будут уволены некоторые из лучших и умнейших солдат, моряков, летчиков, морских пехотинцев», — заявил майор.

Анонимный подполковник подчеркнул, что Корпус морской пехоты увольняет людей с максимальной скоростью. Они поступают мгновенно и жестко, чтобы пехотинцы, отказавшиеся от прививки, пострадали как можно сильнее.

Fox News: тысячи морских пехотинцев лишились работы из-за отказа вакцинироваться
Федеральное агентство новостей /

«Единственное сообщение, которое я получил от полковника, стоявшего надо мной, было: "Действуйте очень осторожно, это политика, вы будете раздавлены, как муравей". И он сказал мне это, потому что заботится обо мне. Хочу ли я продолжать служить в учреждении, которое подавляет людей за то, что они выдвигают разумные аргументы в защиту своей веры?» — поинтересовался военнослужащий.

Ранее американский политический обозреватель Уилл Кейн заявил, что Байден является лжепророком. Эксперт обрушился с критикой на главу Белого дома из-за его провальной борьбы с коронавирусной пандемией.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Fox News: тысячи морских пехотинцев лишились работы из-за отказа вакцинироваться
сша вакцина пехотинцы коронавирус COVID-19
Комментировать