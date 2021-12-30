Fox News: тысячи морских пехотинцев лишились работы из-за отказа вакцинироваться

Вашингтон, 30 декабря. Военнослужащих ВМС США массово увольняют из-за отказа вакцинироваться. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Морские пехотинцы предпочли сохранить анонимность. Они считают, что стали жертвами президента США Джо Байдена и его политики зачистки.

«На данный момент с руководством нашей страны что-то в корне не так. Мы сталкиваемся с неконституционным указом, который, я думаю, очень нацелен на политическую чистку, в результате которой из Космических сил будут уволены некоторые из лучших и умнейших солдат, моряков, летчиков, морских пехотинцев», — заявил майор.

Анонимный подполковник подчеркнул, что Корпус морской пехоты увольняет людей с максимальной скоростью. Они поступают мгновенно и жестко, чтобы пехотинцы, отказавшиеся от прививки, пострадали как можно сильнее.

Федеральное агентство новостей /

«Единственное сообщение, которое я получил от полковника, стоявшего надо мной, было: "Действуйте очень осторожно, это политика, вы будете раздавлены, как муравей". И он сказал мне это, потому что заботится обо мне. Хочу ли я продолжать служить в учреждении, которое подавляет людей за то, что они выдвигают разумные аргументы в защиту своей веры?» — поинтересовался военнослужащий.

Ранее американский политический обозреватель Уилл Кейн заявил, что Байден является лжепророком. Эксперт обрушился с критикой на главу Белого дома из-за его провальной борьбы с коронавирусной пандемией.