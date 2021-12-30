Профессор Мастепанов: Европа может опустошить свои хранилища газа к весне

Москва, 30 декабря. Европа, по информации «Газпрома», опустошила собственные газовые хранилища больше чем на 40%. Соответствующими сведениями поделился руководитель Аналитического центра энергетической политики и безопасности Института проблем газа и нефти РАН Алексей Мастепанов.

Мастепанов также сообщил, что Европа если и исчерпает собственные газовые запасы, то лишь ближе к весеннему периоду. Однако это случится только в случае на редкость суровой зимы, отметил специалист. По словам профессора, европейские страны в любом случае смогут найти выход из ситуации, передает агентство «Прайм».

Немецкие контрагенты «Газпрома» сообщили, что отечественный газовый монополист выполнил собственные обязательства и текущее уменьшение поставок голубого топлива связано не с манипулированием стоимости, а с тем, что контрагенты не хотят превышать лимит.

Представитель министерства экономики Германии Сюзанна Унград ранее не смогла уточнить дату начала работы отечественного трубопровода «Северный поток — 2». По ее словам, разрешение на использование уже получено.