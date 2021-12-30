Юрист Гавришев предупредил об ответственности за запуск фейерверков

Москва, 30 декабря. Штраф за запуск фейерверков в неположенных местах составляет от двух тысяч рублей, а за порчу имущества или причинение вреда здоровью при обращении с пиротехникой грозит уголовная ответственность, предупредили юристы.

Использование пиротехники во дворах домов напрямую не запрещено, но существуют ограничения, налагаемые требованиями пожарной безопасности, сообщил РИА Новости управляющий партнер AVG Legal, адвокат Алексей Гавришев.

За исключением хлопушек и бенгальских огней пиротехнику внутри помещений взрывать нельзя. Запрещено ее использовать во время массовых мероприятий и на территории заповедников, национальных парков, кладбищ, памятников культуры и истории, на объектах с высокой пожарной опасностью.

«Гражданам за это грозит штраф в 2-3 тысячи рублей, должностным лицам — в 15 тысяч рублей, ИП до 30 тысяч рублей, а юридическим лицам до 200 тысяч рублей», — отметил юрист.

Если из-за неосторожного обращения с пиротехникой пострадает чужое имущество, нарушителю может грозить уголовная ответственность, вплоть до года лишения свободы, сообщила агентству член Ассоциации юристов России, управляющий партнер «Легес-бюро» Мария Спиридонова. В случае тяжкого вреда здоровью или смерти человека виновному грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее председатель Ассоциации независимых пиротехников Сергей Волжин заявил, что необходимо ответственно подходить к выбору праздничных фейерверков и петард. Специалист отметил, что в первую очередь вся продукция должна иметь сертификаты.