Оформить развод теперь можно в любом ЗАГСе России

Москва, 30 декабря. Россияне с 30 декабря смогут выбрать любой в стране ЗАГС для оформления развода, усыновления или регистрации рождения ребенка. Изменения были внесены в федеральный закон №143 «Об актах гражданского состояния».

До принятия изменений в законе расторгнуть брак можно было исключительно по месту жительства супругов или по месту государственной регистрации заключения брака, рождение ребенка — по месту собственного рождения или по месту жительства родителей, а усыновление — по месту вынесения решения суда об усыновлении ребенка или по месту жительства усыновителей. С 30 декабря, согласно изменениям, регистрация данных актов производится любым органом ЗАГС по выбору заявителя.

Ранее стало известно, что депутаты Государственной думы России одобрили законопроект о придании универсального значения премии, выплачиваемой госслужащим.