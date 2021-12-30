Институт РАН потратил 742 тыс. рублей на исследование природы ада

Москва, 30 декабря. Институт философии Российской академии наук (РАН) потратил 742 тысяч рублей на исследование «Является ли злом существование ада» и 686 тысяч рублей на исследование «Реляционное измерение проблемы зла и мистическая теодицея».

За последние месяцы Институт философии РАН заказал несколько исследований, в названиях которых присутствуют слова «ад» и «зло». Все работы проводятся в рамках закона, деньги на них были изначально выделены из Российского научного фонда, рассказали в РАН журналистам РБК.

«Все это в рамках закона, в рамках гранта, который выделен. Люди выиграли конкурс на это и там все распределено изначально из Российского научного фонда», — отметил собеседник агентства.

Ранее российские ученые обнаружили в тихоокеанских красных водорослях вещество, которое способно частично уничтожить ВИЧ путем сопротивления вредоносным частицам. По словам научного сотрудника Тихоокеанского института биоорганической химии ДВО РАН Ирины Ермак, найденное вещество нетоксично и безопасно для человека.