Президент Сербии Вучич планирует приобрести у России авиатехнику и системы ПВО

Белград, 30 декабря. Сербия в настоящий момент рассматривает возможность закупки у России авиатехники, а также систем противовоздушной обороны. Такое заявление сделал президент республики Александр Вучич.

Он подчеркнул, что Сербия приобретает у России по большей части оборонительные вооружения. По словам главы республики, закупаясь только защитными средствами, государство никому не угрожает. В особенности это касается систем ПВО, поскольку с их помощью Сербия способна оборонять только свое воздушное пространство.

«Чтобы не повторилось, что наши герои погибают в МиГ-21, как это бывало ранее (во время агрессии НАТО против Югославии в 1999 году — Прим. ред.), когда их, как в гробах, направляли на мощнейшие самолеты мира. Поэтому сейчас у Сербии самолеты поколения 4+, истребители, бомбардировщики, размышляем о закупках дополнительной и истребительной и истребительно-бомбардировочной авиации», — заявил Вучич.

Также ранее президент Сербии провел телефонную беседу со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Во время переговоров они обсудили совместные проекты по энергетике, а также поставку природного газа на территорию республики.