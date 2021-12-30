Экс депутат Рады Савченко предупредила об унижениях Украины в НАТО

Киев, 30 декабря. Экс-депутат Рады Надежда Савченко предрекла Украине унизительное будущее в составе НАТО.

Украинские летчики будут подметать аэродром и собирать бычки в случае вступления Украины в НАТО. Об этом Савченко рассказала на телеканале «НАШ».

«Я была в Ираке и я знаю, как работает система коалиционных войск и как работает НАТО, я считаю, что для Украины это будет нехорошо. Если мы пойдем в НАТО, то украинские летчики будут подметать аэродром и собирать бычки, а американские летчики будут летать на наших аэродромах», — сказала она.

Из слов Савченко можно сделать вывод, что членство в НАТО не дает Украине никаких преимуществ. Альянс не обеспечит Украине, как и другим странам Балтии, оборону в полной мере, а лишь оставит пехотинские батальоны. При вооруженном конфликте российскую армию удастся остановить лишь на границе с Францией и Германией.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель раскритиковал представленные Россией условия по гарантиям безопасности. В интервью газете Welt он отметил, что Россия впервые «представила свою повестку в письменной форме», чего ранее не было. По его словам, «так делают только победители», которые ставят свои условия.