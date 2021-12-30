Экономист Такер: политики из-за COVID-19 пожирают Нью-Йорк

Нью-Йорк, 30 декабря. Политический класс во время коронавирусной пандемии пожирает Нью-Йорк. Об этом рассказал экономист Джеффри Такер.

Эксперт считает, что навязывание вакцинации американцам является ошибкой. Об этом сообщает Fox News.

«Свобода — это то, что сделало Нью-Йорк великим, и теперь люди просто смеются над этим», — отметил Джеффри.

Он вспомнил пик пандемии. Люди бегали по улицам от страха, но не перед коронавирусом, а из-за ограничений, которые установили власти. Он покинул город на несколько месяцев, но затем вернулся и был шокирован. Люди не могут ходить в рестораны, кофе, музеи и прочие общественные места, не предъявив пропуск. Экономист считает, что политики сошли с ума, поскольку так нельзя жить.

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«Это похоже на машину, которая просто пожирает город своим контролем, все более абсурдными уровнями деспотизма», — резюмировал Такер.

Ранее стало известно, что суточный показатель заболеваемости коронавирусом во Франции достиг рекордных значений. В стране выявили 208 тыс. случаев заражения COVID-19. Об этом сообщил французский министр здравоохранения Оливье Веран