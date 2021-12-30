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Пенсионный фонд России намерен расширить меры соцподдержки и упростить ее получение

Экономика
Пенсионный фонд России намерен расширить меры соцподдержки и упростить ее получение
Федеральное агентство новостей

Москва, 30 декабря. Российские граждане со следующего года смогут рассчитывать на получение отдельных видов социальной поддержки через Пенсионный фонд РФ, а также на ее упрощенное получение. Об этом следует из сообщения на сайте ПФР.

Подчеркивается, что при этом условия получения мер не меняются и для их оформления по-прежнему необходимо подавать заявление. Соответствующую поддержку смогут получить более двух миллионов россиян. Также за счет перехода функций по выплатам в Пенсионный фонд РФ их назначение будет постепенно упрощаться.

«В частности, благодаря тому, что подтверждать право на меры поддержки фонд будет по принципам социального казначейства, основываясь преимущественно на собственных данных и сведениях, которые ПФР запросит в других ведомствах. Это позволит со временем снять с граждан обязанность по сбору документов и упростит получение средств», — добавили в ПФР.

Также со следующего года некоторые российские пенсионеры смогут рассчитывать на выплаты в 19 тысяч рублей. Речь идет о гражданах пожилого возраста, которые в настоящий момент не трудоустроены.

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