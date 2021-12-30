Берлин не смог назвать дату запуска «Северного потока — 2»

Берлин, 30 декабря. Представитель немецкого министерства экономики Сюзанна Унград не смогла уточнить сроки запуска российского газопровода «Северный поток — 2».

Российский проект уже получил разрешение на эксплуатацию. Об этом Унград рассказала РИА Новости.

«Разрешение на эксплуатацию уже получено. Речь идет про сертификацию. За это отвечает Федеральное сетевое агентство», — сказала представитель министерства экономики.

Ранее бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон выступил против газопровода «Северный поток — 2», который не имеет к Вашингтону никакого отношения. В своей статье для издания 19Fortyfive политик выдвинул условие для запуска газопровода. По его словам, Брюссель должен серьезно отнестись к «угрозе» со стороны России, которая граничит с Евросоюзом, а не с США.