Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 декабря 03:10
03:04
Армия
Президент Сербии Вучич планирует приобрести у России авиатехнику и системы ПВО
03:03
Политика
Экс депутат Рады Савченко предупредила об унижениях Украины в НАТО
02:58
Общество
Диетолог Михалева предостерегла россиян от сочетания алкоголя и жирной пищи на Новый год
02:41
Общество
Экономист Такер: политики из-за COVID-19 пожирают Нью-Йорк
02:41
Экономика
Пенсионный фонд России намерен расширить меры соцподдержки и упростить ее получение
02:26
Общество
Диетолог Бережная посоветовала добавить в новогоднее меню больше овощей и зелени
02:08
Экономика
Берлин не смог назвать дату запуска «Северного потока — 2»
02:07
Политика
Белый дом спрогнозировал обсуждение Ирана Путиным и Байденом 30 декабря
02:06
Политика
Депутат Рады Загородний указал на нарушение конституции Украины Зеленским
02:00
Общество
Депутат Морозов объяснил, почему россиян нельзя лишать новогодних каникул
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Берлин не смог назвать дату запуска «Северного потока — 2»

Экономика
Берлин не смог назвать дату запуска «Северного потока — 2»
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Берлин, 30 декабря. Представитель немецкого министерства экономики Сюзанна Унград не смогла уточнить сроки запуска российского газопровода «Северный поток — 2».

Российский проект уже получил разрешение на эксплуатацию. Об этом Унград рассказала РИА Новости.

«Разрешение на эксплуатацию уже получено. Речь идет про сертификацию. За это отвечает Федеральное сетевое агентство», — сказала представитель министерства экономики.

Ранее бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон выступил против газопровода «Северный поток — 2», который не имеет к Вашингтону никакого отношения. В своей статье для издания 19Fortyfive политик выдвинул условие для запуска газопровода. По его словам, Брюссель должен серьезно отнестись к «угрозе» со стороны России, которая граничит с Евросоюзом, а не с США.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Берлин не смог назвать дату запуска «Северного потока — 2»
берлин запуск северный поток - 2
Комментировать