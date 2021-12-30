Белый дом спрогнозировал обсуждение Ирана Путиным и Байденом 30 декабря

Вашингтон, 30 декабря. Лидеры США и России Джо Байден и Владимир Путин в ходе грядущего телефонного разговора могут обсудить переговоры с Ираном по возвращению к СВПД.

США считают взаимодействие с Россией в Вене конструктивным. Об этом заявили в американской администрации.

«Лидеры обсуждали это некоторое время по видеосвязи пару недель назад, я думаю, что вероятно такое обсуждение на фоне продолжающихся переговоров в Вене. США, европейские партнеры и РФ координируются достаточно близко в Вене, конструктивно взаимодействуют», — заявили в Белом доме.

Ранее военный эксперт и политолог Яков Кедми заявил, что Соединенные Штаты и Североатлантический альянс по сути капитулируют перед Россией и ее президентом Владимиром Путиным. Кедми обратил внимание на отступление НАТО и США перед Путиным. Западные пропагандисты меняют тон, теперь в прессе считают вполне обоснованными некоторые условия РФ.