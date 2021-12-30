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Депутат Рады Загородний указал на нарушение конституции Украины Зеленским

Политика
Депутат Рады Загородний указал на нарушение конституции Украины Зеленским
Федеральное агентство новостей

Киев, 30 декабря. Украинский лидер Владимир Зеленский нарушил девять статей конституции, введя санкции против украинских телеканалов.

Новые санкции Зеленского против двух телеканалов – «Первого независимого» и UkrLive — являются доказательством беззакония на Украине. Об этом заявил депутат Рады от ОПЗЖ Юрий Загородний, сообщается на сайте партии.

«Вчера, когда я прочел указ президента Украины и дополнение к нему, то открыл конституцию и сразу насчитал нарушение девяти статей. Это статьи, которые касаются нарушения свободы слова, того, что цензура запрещена», — заявил депутат.

Ранее партия ОПЗЖ раскритиковала санкции против украинских телеканалов. ОПЗЖ считает санкции против телеканалов «Первый незалежный» и UkrLive глумлением над свободой слова в стране и преступлением с целью «сохранения диктатуры» украинского лидера.

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