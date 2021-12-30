Диетолог Пигарева дала советы по экономии на продуктах к новогоднему столу

Москва, 30 декабря. Большой и сытный новогодний стол является ежегодной традицией для большинства российских семей. Однако существует способ значительно сэкономить средства на продуктах, об этом рассказала диетолог Юлия Пигарева.

Она порекомендовала первым делом заменить колбасу на курицу, индейку или говядину. По словам Пигаревой, мясо можно приготовить несколькими разными способами, а помимо того, что оно дешевле, данный вариант еще и более полезен. Также она посоветовала вместо черной или красной икры отдать предпочтение икре минтая или палтуса, передает «Прайм».

«Это вкусный и полезный продукт, который по составу не уступает привычным, более дорогим аналогам. Но хотелось бы отметит, что для бутербродов стоит использовать не белый, а цельнозерновой хлеб», — добавила Пигарева.

Диетолог посоветовала вместо малосольной рыбы приобретать целую и засолить ее самостоятельно, а оставшиеся части использовать для других блюд. Также можно полностью отказаться от газировки, сделав вместо нее морс или ягодный компот.

Ранее гастроэнтеролог Ноева рассказала, как провести Новый год без опаски для здоровья. Она объяснила, что выпивать алкоголь ночью гораздо вреднее, чем днем, поскольку в это время организму труднее перерабатывать спиртное.