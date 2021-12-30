Николь Кидман рассказала о панике во время съемок «Быть Рикардо»

Москва, 30 декабря. Австралийская актриса Николь Кидман рассказала о своей подготовке к роли Люсиль Болл для фильма «Быть Рикардо». Во время съемок она испытывала панику на рабочей площадке.

Биографическая драма стартовала в российском прокате в конце декабря. Артистка в эксклюзивном интервью для «Известий» объяснила, что изначально она сомневалась в своем таланте и соответствии образу главной героини.

«Я вдруг осознала, что даже голос моей героини совершенно не похож на мой, просто вообще не в том диапазоне! И я схватилась за голову — что я наделала! Да, я хотела бы работать с Соркиным, но у меня не хватит таланта. И я была в отчаянии, мне нужна была помощь», — отметила актриса.

Она добавила, что ей повезло, поскольку до старта съемочного процесса было много времени. На протяжении двух месяцев она изучала образ Люсиль, чтобы стать похожей на нее.

«Кроме того, Аарон пришел мне на помощь. Каждый раз, когда я впадала в отчаяние — а это происходило регулярно, — он посылал мне ободряющий имейл, в котором всегда было написано: "У тебя получится! Главное — не паникуй, просто делай свое дело день за днем, мне не нужно точное сходство, мне нужна ты, такая, как ты есть, такая, какой я тебя знаю"», — резюмировала Николь.

Ранее Кидман рассказала о своей подготовке к фильму «Быть Рикардо». Ей пришлось начать курить, чтобы изменить свой голос.