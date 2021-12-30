Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 декабря 01:40
01:31
Экономика
Диетолог Пигарева дала советы по экономии на продуктах к новогоднему столу
01:25
Шоу-бизнес
Николь Кидман рассказала о панике во время съемок «Быть Рикардо»
01:21
Общество
Эпидемиолог Пшеничная: российские медики в ЮАР изучали особенности «Омикрона»
01:18
Общество
Хинштейн предложил расширить перечень оснований для лишения гражданства России
01:14
Общество
Ограничение займов на человека может спровоцировать активность «черных кредиторов»
01:02
Технологии
Форсированный двигатель разгонного блока для «Ангары-А5» испытали в России
00:38
Политика
Политолог Фетисов предсказал отставки глав российских регионов в 2022 году
00:37
Общество
«Известия»: мошенники выманивают данные банковских карт с помощью новогодних акций
00:35
Политика
Посол КНР в России Ханьхуэй: сотрудничество Москвы и Пекина позволит сдерживать Запад
00:30
Общество
«Пандемийный» и «продуктивный» стали словами 2021 года по версии российских бизнесменов
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Николь Кидман рассказала о панике во время съемок «Быть Рикардо»

Шоу-бизнес
Николь Кидман рассказала о панике во время съемок «Быть Рикардо»
Global Look Press  /  Hubert Boesl/dpa

Москва, 30 декабря. Австралийская актриса Николь Кидман рассказала о своей подготовке к роли Люсиль Болл для фильма «Быть Рикардо». Во время съемок она испытывала панику на рабочей площадке.

Биографическая драма стартовала в российском прокате в конце декабря. Артистка в эксклюзивном интервью для «Известий» объяснила, что изначально она сомневалась в своем таланте и соответствии образу главной героини.

«Я вдруг осознала, что даже голос моей героини совершенно не похож на мой, просто вообще не в том диапазоне! И я схватилась за голову — что я наделала! Да, я хотела бы работать с Соркиным, но у меня не хватит таланта. И я была в отчаянии, мне нужна была помощь», — отметила актриса.

Она добавила, что ей повезло, поскольку до старта съемочного процесса было много времени. На протяжении двух месяцев она изучала образ Люсиль, чтобы стать похожей на нее.

«Кроме того, Аарон пришел мне на помощь. Каждый раз, когда я впадала в отчаяние — а это происходило регулярно, — он посылал мне ободряющий имейл, в котором всегда было написано: "У тебя получится! Главное — не паникуй, просто делай свое дело день за днем, мне не нужно точное сходство, мне нужна ты, такая, как ты есть, такая, какой я тебя знаю"», — резюмировала Николь.

Ранее Кидман рассказала о своей подготовке к фильму «Быть Рикардо». Ей пришлось начать курить, чтобы изменить свой голос.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Николь Кидман рассказала о панике во время съемок «Быть Рикардо»
кино николь кидман быть рикардо
Комментировать