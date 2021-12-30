Эпидемиолог Пшеничная: российские медики в ЮАР изучали особенности «Омикрона»

Москва, 30 декабря. Эпидемиолог Наталья Пшеничная поделилась результатами совместной работы российских специалистов с коллегами в Южно-Африканской Республике во время выявления коронавирусной мутации «Омикрон».

Пшеничная во время беседы с RT заявила, что российские специалисты вели крайне плотную работу с коллегами из ЮАР. В этот список входили вирусологи, эпидемиологи и клиницисты, отметила она. Эпидемиолог подчеркнула, что исходя из результатов медики составили подробную клинико-эпидемиологическую картину и характеристику заболевания.

Отечественные специалисты также анализировали увеличения заболеваемости из-за коронавирусной мутации «Омикрон». По ее словам, во время исследования российские медики посетили некоторые поликлиники разного уровня. Все койки в этих заведениях были заняты пациентами со штаммом «Омикрон», отметила Пшеничная.

Вирусолог Анатолий Альтштейн недавно сообщил, что назальную вакцину против коронавируса «Спутник V» можно применять в качестве бустера для увеличения эффективности.