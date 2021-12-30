Хинштейн предложил расширить перечень оснований для лишения гражданства России

Москва, 30 декабря. Депутат ГД Александр Хинштейн от партии «Единая Россия» предложил расширить основания для лишения российского гражданства, в том числе тех, кто получил его по праву рождения.

Российский лидер Владимир Путин внес в Госдуму законопроект «О гражданстве РФ». Он предусматривает сокращение числа требований более чем к 20 категориям людей при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий президента по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение российского гражданства.

«Правильные и нужные инициативы президента. Но я бы еще и расширил основания для лишения российского гражданства. Чтобы лишать можно было и тех, кто получил его по праву рождения», — написал Хинштейн в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что мигранты, приезжающие в Россию для работы, начнут получать патенты, содержащие данные об их отпечатках пальцев и биометрии лица, с 29 декабря 2021 года. Соответствующий приказ был подписан главой МВД РФ Владимиром Колокольцевым.