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Ограничение займов на человека может спровоцировать активность «черных кредиторов»

Общество
Ограничение займов на человека может спровоцировать активность «черных кредиторов»
Федеральное агентство новостей

Москва, 30 декабря. Из-за количественного ограничения займов могут активизироваться «черные кредиторы», которые будут раздавать деньги под грабительские проценты, обрекая граждан на долговое рабство, сообщил президент Ассоциации банков России (АБР) Георгий Лунтовский.

Закон вступит в силу с 1 июля 2022-го. Для банков это приведет к наращиванию операционной нагрузки, заявил собеседник «Известий». Возможно, появится новая отчетность.

«Позиция ЦБ понятна — доля потребительских кредитов с долговой нагрузкой выше 80% в 2021 году выросла до 31%. Усиление защиты розничного клиента действительно назрело», — пояснил эксперт.

На первом этапе Банк России предлагает сократить лимит выдачи потребкредитов с показателем долговой нагрузки более 80%. Затем ЦБ может рассмотреть дальнейшее ужесточение. Однако следует помнить, что такие меры могут вызвать резкий расцвет теневого рынка финансирования. Также сейчас идет активная дискуссия о том, чтобы банки могли обмениваться неперсонифицированными данными о клиентах. Обсуждение этой новации продолжится в 2022 году.

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цб кредит банк
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