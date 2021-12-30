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Форсированный двигатель разгонного блока для «Ангары-А5» испытали в России

Технологии
Форсированный двигатель разгонного блока для «Ангары-А5» испытали в России
wikipedia.org  /  mil.ru / CC BY 4.0

Воронеж, 30 декабря. Первое огневое испытание форсированного кислородно-водородного двигателя для разгонного блока ракеты «Ангара-А5» прошло в среду в испытательном комплексе Воронежского центра ракетного двигателестроения.

Огневое испытание успешно провело предприятие Роскосмоса, отметили в пресс-службе госкорпорации. Включение кислородно-водородного ракетного двигателя РД-0146Д1, его работа на заданных режимах и остановка прошли по запланированной программе, сообщает со ссылкой на Роскосмос РИА Новости.

Директор воронежского КБХА Сергей Ковалев заявил, что двигатель обеспечит повышение «энергетических характеристик» ракеты «Ангара-А5» и найдет применение в других проектах. Главный конструктор предприятия Виктор Горохов уточнил, что новый экземпляр кислородно-водородного двигателя по сравнению с предыдущей версией форсирован по тяге на 20%.

Ранее сообщалось, что первые запуски сверхтяжелых ракет «Ангара» Роскосмос планирует осуществить в 2026 году. В госкорпорации заявили, что новые ракеты способны выводить в космос до 27 тонн груза.

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ракета роскосмос ангара-а5
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