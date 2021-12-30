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Политолог Фетисов предсказал отставки глав российских регионов в 2022 году

  /   Обновлено: 30 декабря 2021 00:39
Политика
Политолог Фетисов предсказал отставки глав российских регионов в 2022 году
pexels.com  /  Anna Shvets

Москва, 30 декабря. Отставка губернатора Пензы Ивана Белозерцева была резонансной. Соответствующее заявление сделал политолог Дмитрий Фетисов.

Фетисов во время беседы с изданием «Известия» составил список из глав регионов, которые возможно в ближайшем будущем могут покинуть собственную должность. По словам политолога, в «красную зону» можно отнести орловского губернатора Андрея Клычкова. В этот же список, по мнению специалиста, попадает и глава Карелии Артур Парфенчиков, однако не из-за претензий от центра, а поскольку он сам дал понять, что не планирует переизбираться на новый срок.

Политолог подчеркнул, что губернатор Коми Владимир Уйба, крайне «хорошо начал», однако после этого стал на постоянной основе попадать в скандалы. Глава Мурманска Андрей Чибис оказался не в состоянии возвести систему политического управления, отметил Фетисов. Он добавил, что в этот перечень можно отнести и главу Саратовской области Валерия Радаева.

Парфенчиков при этом заявил, что правительство Карелии планирует в течение ближайших полутора лет привлечь в регион до 20 новых арктических резидентов.

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фетисов губернаторы главы регионов
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