Политолог Фетисов предсказал отставки глав российских регионов в 2022 году

Москва, 30 декабря. Отставка губернатора Пензы Ивана Белозерцева была резонансной. Соответствующее заявление сделал политолог Дмитрий Фетисов.

Фетисов во время беседы с изданием «Известия» составил список из глав регионов, которые возможно в ближайшем будущем могут покинуть собственную должность. По словам политолога, в «красную зону» можно отнести орловского губернатора Андрея Клычкова. В этот же список, по мнению специалиста, попадает и глава Карелии Артур Парфенчиков, однако не из-за претензий от центра, а поскольку он сам дал понять, что не планирует переизбираться на новый срок.

Политолог подчеркнул, что губернатор Коми Владимир Уйба, крайне «хорошо начал», однако после этого стал на постоянной основе попадать в скандалы. Глава Мурманска Андрей Чибис оказался не в состоянии возвести систему политического управления, отметил Фетисов. Он добавил, что в этот перечень можно отнести и главу Саратовской области Валерия Радаева.

Парфенчиков при этом заявил, что правительство Карелии планирует в течение ближайших полутора лет привлечь в регион до 20 новых арктических резидентов.