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«Известия»: мошенники выманивают данные банковских карт с помощью новогодних акций

Общество
«Известия»: мошенники выманивают данные банковских карт с помощью новогодних акций
Федеральное агентство новостей

Москва, 30 декабря. Во время новогодних праздников россиянам следует опасаться мошеннических схем с выманиванием данных банковских карт под предлогом отменить подписку, предупредили в Почта Банке.

Одной из наиболее опасных схем в эти дни бывает реклама новогодних и рождественских акций и подарков от кредитных организаций, отметили в банке. Кроме того, у мошенников популярны схемы с выманиванием данных банковских карт с помощью фейковых «выгодных инвестиций», сообщает со ссылкой на Почта Банк газета «Известия».

В других кредитных организациях изданию подтвердили, что люди теряют бдительность в каникулы. Для выманивания денег злоумышленники используют социальную инженерию и фишинг.

Ранее автомобильный эксперт Дмитрий Славнов заявил, что чаще всего россияне с личным транспортом страдают из-за фальшивых страховых полюсов. На первом месте среди популярных схем обмана в 2021 году оказались мошенники, которые обманывали автовладельцев с почти истекшим сроком действия ОСАГО.

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