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Посол КНР в России Ханьхуэй: сотрудничество Москвы и Пекина позволит сдерживать Запад

Политика
Посол КНР в России Ханьхуэй: сотрудничество Москвы и Пекина позволит сдерживать Запад
wikipedia.org  /  mil.ru / CC BY 4.0

Пекин, 30 декабря. Укрепление российско-китайского практического сотрудничества дает возможность Пекину и Москве сдерживать западные страны. Об этом заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

По его словам, США с западными партнерами оказывают давление на КНР и РФ во всех областях, начиная от политической и заканчивая сферой безопасности. Поэтому, как заявил посол, двум государствам необходимо укреплять практическое сотрудничество.

«В ответ на такую ничем не прикрытую гегемонию и политику силы мы должны продолжать углублять стратегическое сотрудничество «спина к спине» и укреплять его практическую часть в различных областях, чтобы эффективно реагировать на «двойное сдерживание» США и Запада и противостоять ему», — отметил Ханьхуэй в интервью «Известиям».

Ранее стало известно, что товарооборот между Москвой и Пекином в 2021 году установит новый рекорд. Так за 11 месяцев он уже превысил 130 млрд долларов, при этом продолжает расти. Об этом сообщил посол РФ в КНР Андрей Денисов.

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сотрудничество кнр Чжан Ханьхуэй
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