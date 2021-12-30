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«Пандемийный» и «продуктивный» стали словами 2021 года по версии российских бизнесменов
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«Пандемийный» и «продуктивный» стали словами 2021 года по версии российских бизнесменов

Общество
«Пандемийный» и «продуктивный» стали словами 2021 года по версии российских бизнесменов
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 30 декабря. Предприниматели, политики и топ-менеджеры России перечислили слова, которые характеризуют текущий год. Они описали уходящий его как «пандемийный» и «продуктивный».

Президент ГК «ЭкоНива» Штефан Дюрр и гендиректор «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин охарактеризовали уходящий год словом «качели». По мнению председателя правления Сбербанка Германа Грефа, этот год был «тяжелый, но успешный». При этом президент компании InfoWatch Наталья Касперская описала его словом «постпандемийный», передает РБК.

«Лично для меня это слово «испытание». Испытание пандемией, ограничением личного общения, невозможностью частых встреч с близкими, страхом за их самочувствие», — сообщил Евгений Дитрих, гендиректор Государственной транспортной лизинговой компании.

Также ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения провел исследование, в котором выяснил главные слова 2021 года по версии россиян. Так, опрошенные граждане отметили «коронавирус» и «QR-коды».

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