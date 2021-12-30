Программисты из StormWall обнаружили крупнейший ботнет в истории интернета

Москва, 30 декабря. Сотрудники компании StormWall зафиксировали шквал DDoS-атак мощностью более 1 Тбит/с, длящихся в течение нескольких суток.

Хакеры соединили несколько ботнетов, чтобы осуществлять мощнейшие разрушительные DDoS-атаки. Чаще всего они затрагивали компании развлекательного сектора, ритейл, издательские дома и фитнес-сферу, информируют «Известия».

«Атаки осуществлялись с помощью нового ботнета, состоящего из нескольких десятков тысяч серверов с разными версиями операционных систем, а также вебкамер, роутеров, умных телевизоров», — рассказывают в StormWall.

При этом ресурсы ботнета были разделены между несколькими пользователями, которые могли запускать DDoS-атаки синхронно и одновременно. Для запуска атаки каждый аферист использовал не весь ботнет, а его часть, но даже этих ресурсов хватало, чтобы организовать нападение мощностью в несколько сотен гигабит в секунду.

Недавно программное обеспечение для скачивания видео из онлайн-кинотеатров разместили в Сети. Крупнейшие стриминг-сервисы стали уязвимее для пиратов, ворующих контент.