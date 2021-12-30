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ВЦИОМ: 78% жителей России встретят Новый год дома

Общество
ВЦИОМ: 78% жителей России встретят Новый год дома
Федеральное агентство новостей

Москва, 30 декабря. Рестораны и кафе России наблюдают низкий объем бронирований столов в новогоднюю ночь. Многие гости отменяют резервы, а часть до сих пор не подтвердили. ВЦИОМ сообщил, что большинство россиян буду встречать Новый год дома.

Так, согласно данным исследования, 78% жителей страны новогоднюю ночь проведут дома. А в гости планируют отправиться 8% респондентов. Праздновать в ресторане, клубе или на дискотеке будут 5% опрошенных. При этом 1% выбрал вариант отдыха на даче или в пансионате за городом, передает издание «Известия».

Ранее стало известно, что массовые мероприятия для детей будут отменены в период новогодних праздников. Об этом сообщила начальник эпидемиологического надзора городского управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия.

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вциом новый год новогодняя ночь
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