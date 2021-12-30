Предпринимателям дадут год перед ужесточением правил утилизации отходов в России

Москва, 30 декабря. Правительство России отложило старт реформы расширенной ответственности производителей (РОП) за утилизацию товаров и упаковки на 2023 год.

Решение об этом не должно стать помехой для реализации национальных целей по уменьшению доли захоронения отходов на 50%. Власти подготовили изменения в законопроект о РОП. По планам, с 2023 года предприниматели должны постепенно увеличивать нормативы утилизации всех видов товаров как минимум на десять процентов каждый год.

В случае отказа от утилизации производителям придется платить экологический сбор. Соответствующей информацией поделились в аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко, которая выступает куратором экологии, передает РБК.

Российский министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов ранее прокомментировал реформу РОП. По словам главы Минприроды, в рамках расширенной ответственности производителей ранее удавалось собирать с бизнесменов только 4 млрд рублей ежегодно на утилизацию.