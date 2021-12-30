Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 декабря 01:39
01:31
Экономика
Диетолог Пигарева дала советы по экономии на продуктах к новогоднему столу
01:25
Шоу-бизнес
Николь Кидман рассказала о панике во время съемок «Быть Рикардо»
01:21
Общество
Эпидемиолог Пшеничная: российские медики в ЮАР изучали особенности «Омикрона»
01:18
Общество
Хинштейн предложил расширить перечень оснований для лишения гражданства России
01:14
Общество
Ограничение займов на человека может спровоцировать активность «черных кредиторов»
01:02
Технологии
Форсированный двигатель разгонного блока для «Ангары-А5» испытали в России
00:38
Политика
Политолог Фетисов предсказал отставки глав российских регионов в 2022 году
00:37
Общество
«Известия»: мошенники выманивают данные банковских карт с помощью новогодних акций
00:35
Политика
Посол КНР в России Ханьхуэй: сотрудничество Москвы и Пекина позволит сдерживать Запад
00:30
Общество
«Пандемийный» и «продуктивный» стали словами 2021 года по версии российских бизнесменов
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Предпринимателям дадут год перед ужесточением правил утилизации отходов в России

Экономика
Предпринимателям дадут год перед ужесточением правил утилизации отходов в России
vk.com  /  Михаил Поздеев

Москва, 30 декабря. Правительство России отложило старт реформы расширенной ответственности производителей (РОП) за утилизацию товаров и упаковки на 2023 год.

Решение об этом не должно стать помехой для реализации национальных целей по уменьшению доли захоронения отходов на 50%. Власти подготовили изменения в законопроект о РОП. По планам, с 2023 года предприниматели должны постепенно увеличивать нормативы утилизации всех видов товаров как минимум на десять процентов каждый год.

В случае отказа от утилизации производителям придется платить экологический сбор. Соответствующей информацией поделились в аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко, которая выступает куратором экологии, передает РБК.

Российский министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов ранее прокомментировал реформу РОП. По словам главы Минприроды, в рамках расширенной ответственности производителей ранее удавалось собирать с бизнесменов только 4 млрд рублей ежегодно на утилизацию.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Предпринимателям дадут год перед ужесточением правил утилизации отходов в России
мусор отходы утилизация роп
Комментировать