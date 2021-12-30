Девушка Саакашвили сообщила о критическом состоянии экс-президент

Киев, 30 декабря. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили находится в критическом состоянии. Информацию об этом сообщила депутат Верховной рады Украины и девушка экс-главы республики Елизавета Ясько.

Руководство больницы, где пребывает Саакашвили, пустило украинского консула к нему только спустя два дня. Ясько заявила, что состояние экс-президенты критическое.

«Состояние критическое, он практически все время лежит, у него неврологические приступы, медицинской помощи он не получает. К сожалению, сейчас его состояние очень слабое, и это не шутки», — добавила депутат во время эфира в своем Facebook.

Ранее стало известно, что МИД Украины призвал грузинское руководство не причинять вреда здоровью экс-президента страны Михаилу Саакашвили, а также проявлять уважение к нему.