Пекин, 29 декабря. Вступление Украины в НАТО и игнорирование требований России может привести к третьей мировой войне.

Россия в случае игнорирования ее требования может «выстрелить в голову» США. Украина стала пешкой в игре Вашингтона против Москвы. В планах США — вступить в войну с Россией руками украинцев, поэтому Вашингтон «накачивает» Киев своим оружием и говорит о вхождении Украины в состав Альянса. Об этом пишет китайское издание Sohu.

«Россия, со своей стороны, четко обозначила, что вступление Украины НАТО для нее является красной чертой, за которую Запад переступать не должен. Иначе может разразиться третья мировая война. И это не просто запугивание», — сказано в материале.

Издание отмечает, что Россия превратит всю Северную Америку в радиоактивную пыль, если Украина все же станет членом Североатлантического альянса. Авторы материала выразили надежду, что Москва и Вашингтон смогут избежать масштабной войны.

Ранее сообщалось, что Москва и Вашингтон проведут переговоры по украинской проблеме 10 января. Министерство иностранных дел России 17 декабря обнародовало проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы представителям Запада для ознакомления. Основным его положением является недопущение расширения НАТО на восток, включая территорию Украины.