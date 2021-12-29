Эксперт Ненно рассказала о последствиях роста тарифов на ЖКХ для украинского бизнеса

Киев, 29 декабря. Резкий рост тарифов на ЖКХ похоронит украинский бизнес. Об этом сообщила эксперт по вопросам ЖКХ Кристина Ненно.

Подорожание жилищно-коммунальных услуг в стране губительно отразится на предпринимателях. Бизнесмены уже сообщили, что не потянут такие цены на газ и электричество, отметила Ненно.

«Водоканалы уже подняли тарифы. Самый большой тариф будут иметь жители Бердянска, Запорожья и Умани. К примеру, по Киеву стоимость выросла на 20% и, к сожалению, это только на 20%. В каком смысле? В том, что это не финал. В следующем году мы можем получить и все 50%, и 100%», — подчеркнула она.

Кроме того, эксперт отметила, что взлет тарифов на ЖКХ спровоцирует рост стоимости важнейших товаров потребления, поскольку в первую очередь от этого пострадает сельское хозяйство.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому грозит повестка в суд из-за накопившихся долгов по ЖКХ.