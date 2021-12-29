Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 декабря 00:07
00:02
Экономика
«Рыбный день» с отголосками СССР: в Севастополе занялись развитием нового кластера
23:49
Политика
Sohu: Россия превратит США в радиоактивную пыль в случае вступления Украины в НАТО
23:35
Политика
Эксперт Ненно рассказала о последствиях роста тарифов на ЖКХ для украинского бизнеса
23:29
Спорт
Молодежный чемпионат мира по хоккею в Канаде отменили
23:23
Политика
Видео с Путиным за рулем внедорожника Mercedes появилось в Сети
23:17
Политика
Лукашенко подарил Путину хрустальные бокалы и белорусские продукты
23:00
Общество
Публицист Голубь о закрытии набережной реки Карповки: петербуржцы воспринимают это как издевательство
22:56
Политика
Зеленский получил от Блинкена заверения в поддержке Украины со стороны США
22:39
Весь мир
Сомалийцы устроили демонстрации против решения президента уволить премьер-министра
22:33
Общество
Газета The Sun объяснила предназначение помпона на зимних шапках
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Эксперт Ненно рассказала о последствиях роста тарифов на ЖКХ для украинского бизнеса

Политика
Эксперт Ненно рассказала о последствиях роста тарифов на ЖКХ для украинского бизнеса
Федеральное агентство новостей  /  Леонид Андросов

Киев, 29 декабря. Резкий рост тарифов на ЖКХ похоронит украинский бизнес. Об этом сообщила эксперт по вопросам ЖКХ Кристина Ненно.

Подорожание жилищно-коммунальных услуг в стране губительно отразится на предпринимателях. Бизнесмены уже сообщили, что не потянут такие цены на газ и электричество, отметила Ненно.

«Водоканалы уже подняли тарифы. Самый большой тариф будут иметь жители Бердянска, Запорожья и Умани. К примеру, по Киеву стоимость выросла на 20% и, к сожалению, это только на 20%. В каком смысле? В том, что это не финал. В следующем году мы можем получить и все 50%, и 100%», — подчеркнула она.

Кроме того, эксперт отметила, что взлет тарифов на ЖКХ спровоцирует рост стоимости важнейших товаров потребления, поскольку в первую очередь от этого пострадает сельское хозяйство.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому грозит повестка в суд из-за накопившихся долгов по ЖКХ.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Эксперт Ненно рассказала о последствиях роста тарифов на ЖКХ для украинского бизнеса
украина бизнес рост тарифов жкх
Комментировать