Молодежный чемпионат мира по хоккею в Канаде отменили

Эдмонтон, 29 декабря. Молодежный чемпионат мира по хоккею отменили. Причиной такого решения стало обнаружение вспышек коронавируса в распоряжении нескольких национальных команд.

Ранее организаторы соревнования присудили техническое поражение сборной России. Отечественной национальной команде не дали провести матч против Словакии из-за обнаружения коронавируса в составе сборной.

До этого техническое поражение присудили и Чехии по аналогичной причине. Хоккеисты должны были провести игру против сборной Финляндии. Из-за обнаружения коронавируса пострадала и американская национальная команда, которой запретили играть с Швейцарией.