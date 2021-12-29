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Молодежный чемпионат мира по хоккею в Канаде отменили

Спорт
Молодежный чемпионат мира по хоккею в Канаде отменили
fhr.ru  /  Федерация хоккея России

Эдмонтон, 29 декабря. Молодежный чемпионат мира по хоккею отменили. Причиной такого решения стало обнаружение вспышек коронавируса в распоряжении нескольких национальных команд.

Ранее организаторы соревнования присудили техническое поражение сборной России. Отечественной национальной команде не дали провести матч против Словакии из-за обнаружения коронавируса в составе сборной.

До этого техническое поражение присудили и Чехии по аналогичной причине. Хоккеисты должны были провести игру против сборной Финляндии. Из-за обнаружения коронавируса пострадала и американская национальная команда, которой запретили играть с Швейцарией.

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