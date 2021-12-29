Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 декабря 00:07
00:02
Экономика
«Рыбный день» с отголосками СССР: в Севастополе занялись развитием нового кластера
23:49
Политика
Sohu: Россия превратит США в радиоактивную пыль в случае вступления Украины в НАТО
23:35
Политика
Эксперт Ненно рассказала о последствиях роста тарифов на ЖКХ для украинского бизнеса
23:29
Спорт
Молодежный чемпионат мира по хоккею в Канаде отменили
23:23
Политика
Видео с Путиным за рулем внедорожника Mercedes появилось в Сети
23:17
Политика
Лукашенко подарил Путину хрустальные бокалы и белорусские продукты
23:00
Общество
Публицист Голубь о закрытии набережной реки Карповки: петербуржцы воспринимают это как издевательство
22:56
Политика
Зеленский получил от Блинкена заверения в поддержке Украины со стороны США
22:39
Весь мир
Сомалийцы устроили демонстрации против решения президента уволить премьер-министра
22:33
Общество
Газета The Sun объяснила предназначение помпона на зимних шапках
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Видео с Путиным за рулем внедорожника Mercedes появилось в Сети

Политика
Видео с Путиным за рулем внедорожника Mercedes появилось в Сети
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 29 декабря. Президент России Владимир Путин прокатился за рулем внедорожника Mercedes перед встречей с главой Белоруссии Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге. Запись опубликовал Telegram-канале «Пул Первого».

В коротком ролике Путин выходит из внедорожника и здоровается с белорусским коллегой, после чего снова садится за руль и уезжает.

Ранее сообщалось, что президент России лично заехал за Лукашенко перед началом встречи в Северной столице. Переговоры российского лидера и белорусского президента продолжались около трех часов. В ходе встречи Путин заявил, что развитие Союзного государства значительно шагнуло вперед в 2021 году. По словам российского президента, речь идет о финансах, а также таможенном и фискальном законодательстве.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Видео с Путиным за рулем внедорожника Mercedes появилось в Сети
путин лукашенко автомобили
Комментировать