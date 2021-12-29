Видео с Путиным за рулем внедорожника Mercedes появилось в Сети

Москва, 29 декабря. Президент России Владимир Путин прокатился за рулем внедорожника Mercedes перед встречей с главой Белоруссии Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге. Запись опубликовал Telegram-канале «Пул Первого».

В коротком ролике Путин выходит из внедорожника и здоровается с белорусским коллегой, после чего снова садится за руль и уезжает.

Ранее сообщалось, что президент России лично заехал за Лукашенко перед началом встречи в Северной столице. Переговоры российского лидера и белорусского президента продолжались около трех часов. В ходе встречи Путин заявил, что развитие Союзного государства значительно шагнуло вперед в 2021 году. По словам российского президента, речь идет о финансах, а также таможенном и фискальном законодательстве.