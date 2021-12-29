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Лукашенко подарил Путину хрустальные бокалы и белорусские продукты

Политика
Лукашенко подарил Путину хрустальные бокалы и белорусские продукты
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Санкт-Петербург, 29 декабря. Президент России Владимир Путин получил в подарок от белорусского коллеги Александра Лукашенко корзину с белорусскими продуктами и хрустальные бокалы, передает Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе главы Белоруссии.

Сообщается, что хрустальные бокалы изготовлены на белорусском стеклозаводе. Также в Telegram-канале упоминается, что подарки — это интересный пункт всех визитов Лукашенко.

«И на этот раз в Питер — не с пустыми руками. Как всегда, корзина вкуснейшего белорусского: колбасы, сыры. А еще набор бокалов», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Путин и Лукашенко провели хоккейный матч в Стрельне, где российский лидер забросил семь шайб. Это позволило команде российского президента одержать победу в товарищеской игре.

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путин лукашенко подарки белорусские продукты
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