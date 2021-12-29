Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 декабря 00:07
00:02
Экономика
«Рыбный день» с отголосками СССР: в Севастополе занялись развитием нового кластера
23:49
Политика
Sohu: Россия превратит США в радиоактивную пыль в случае вступления Украины в НАТО
23:35
Политика
Эксперт Ненно рассказала о последствиях роста тарифов на ЖКХ для украинского бизнеса
23:29
Спорт
Молодежный чемпионат мира по хоккею в Канаде отменили
23:23
Политика
Видео с Путиным за рулем внедорожника Mercedes появилось в Сети
23:17
Политика
Лукашенко подарил Путину хрустальные бокалы и белорусские продукты
23:00
Общество
Публицист Голубь о закрытии набережной реки Карповки: петербуржцы воспринимают это как издевательство
22:56
Политика
Зеленский получил от Блинкена заверения в поддержке Украины со стороны США
22:39
Весь мир
Сомалийцы устроили демонстрации против решения президента уволить премьер-министра
22:33
Общество
Газета The Sun объяснила предназначение помпона на зимних шапках
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Зеленский получил от Блинкена заверения в поддержке Украины со стороны США

Политика
Зеленский получил от Блинкена заверения в поддержке Украины со стороны США
president.gov.ua  /  Офіс Президента України

Киев, 29 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский и глава Госдепа США Энтони Блинкен пришли к соглашению продолжить консультации для достижения мира, заявил украинский лидер по итогам телефонного разговора.

О переговорах с госсекретарем США Зеленский сообщил в микроблоге Twitter. Президент Украины подчеркнул, что получил от собеседника заверения в полной поддержке Киева со стороны Вашингтона.

«Договорились продолжить консультации для согласования позиций и координации дипломатических усилий для достижения мира. Получил заверения в полной поддержке Украины со стороны США в противодействии российской агрессии», — написал Зеленский.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов рассказал, что Соединенные Штаты будут наращивать силы в Восточной Европе. Однако, по его словам, Вашингтон не готов жертвовать своими солдатами для защиты Украины

Вернуться назад
Все новости / Политика / Зеленский получил от Блинкена заверения в поддержке Украины со стороны США
украина сша зеленский блинкен
Комментировать