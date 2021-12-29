Зеленский получил от Блинкена заверения в поддержке Украины со стороны США

Киев, 29 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский и глава Госдепа США Энтони Блинкен пришли к соглашению продолжить консультации для достижения мира, заявил украинский лидер по итогам телефонного разговора.

О переговорах с госсекретарем США Зеленский сообщил в микроблоге Twitter. Президент Украины подчеркнул, что получил от собеседника заверения в полной поддержке Киева со стороны Вашингтона.

«Договорились продолжить консультации для согласования позиций и координации дипломатических усилий для достижения мира. Получил заверения в полной поддержке Украины со стороны США в противодействии российской агрессии», — написал Зеленский.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов рассказал, что Соединенные Штаты будут наращивать силы в Восточной Европе. Однако, по его словам, Вашингтон не готов жертвовать своими солдатами для защиты Украины