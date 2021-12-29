Сомалийцы устроили демонстрации против решения президента уволить премьер-министра

Могадишо, 29 декабря. В столице Сомали прошли демонстрации, направленные против политики действующего президента Мохамеда Абдуллахи Мохамеда, известного по прозвищу Фармаджо.

Организатором акции выступил бывший министр провинции Галмудуг Ахмед Фики. На распространяемых пользователями социальных сетей фотографиях протестующие держат в руках транспаранты в поддержку смещенного с должности главы правительства Мохамеда Хусейна Робле. Активисты сообщили также, что сотрудники полиции разогнали демонстрантов.

NO COUP, YES TO ELECTIONS: Protestors take to the streets of Mogadishu rebuking outgoing president Mohamed Farmaajo for 'coup' against the Prime Minister Mohamed Roble. pic.twitter.com/Y2Ra4LMJxQ — Goobjoog News. (@GoobjoogNews) December 29, 2021

Поводом для беспорядков послужило опубликованное в воскресенье объявление о том, что Фармаджо решил приостановить полномочия Робле, начиная с 27 декабря. Глава республики сослался на множественные сообщения о коррупции и злоупотреблении властью. При этом в канцелярии премьер-министра данные обвинения категорически отрицаются.

В понедельник утром силы безопасности окружили офис главы правительства в Могадишо. В последовавшем заявлении президент обвинил Робле в захвате земель, принадлежащих Сомалийской национальной армии.

Somali police have dispersed protests funded by opposition leaders in a move to create unrest in the capital Mogadishu. pic.twitter.com/aII1sbs0NN — Mareeg.com (@Mareegonline) December 29, 2021

В свою очередь заместитель министра информации Абдуррахман Юсуф Омар сообщил, что решение президента Мохамеда Абдуллахи Мохамеда приостановить полномочия премьер-министра является «косвенным переворотом». Он добавил, что размещение сил безопасности вокруг офиса премьер-министра не помешает последнему выполнять свои обязанности.

Оппозиция настаивает на подобном восприятии происходящего. Собравшиеся сегодня на улицах Могадишо демонстранты скандировали лозунги против так называемого «переворота», совершенного главой Сомали.

Парламентские и президентские выборы в стране с населением почти 16 миллионов человек сильно отстают от графика. Срок полномочий Фармаджо истек еще в феврале 2021 года, однако новое голосование отложили ввиду разногласий по избирательным процедурам. Робле поручено организовать электоральный процесс, но президент обвинил премьер-министра в том, что он не справился с этой задачей, что привело к расколу в государстве. Со своей стороны глава правительства обвинил Фармаджо в сговоре с целью фальсификации выборов.