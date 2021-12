Сомалийцы устроили демонстрации против решения президента уволить премьер-министра

Могадишо, 29 декабря. В столице Сомали прошли демонстрации, направленные против политики действующего президента Мохамеда Абдуллахи Мохамеда, известного по прозвищу Фармаджо.

Организатором акции выступил бывший министр провинции Галмудуг Ахмед Фики. На распространяемых пользователями социальных сетей фотографиях протестующие держат в руках транспаранты в поддержку смещенного с должности главы правительства Мохамеда Хусейна Робле. Активисты сообщили также, что сотрудники полиции разогнали демонстрантов.

NO COUP, YES TO ELECTIONS: Protestors take to the streets of Mogadishu rebuking outgoing president Mohamed Farmaajo for 'coup' against the Prime Minister Mohamed Roble. pic.twitter.com/Y2Ra4LMJxQ