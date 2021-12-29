Газета The Sun объяснила предназначение помпона на зимних шапках

Москва, 29 декабря. Шарообразное украшение на зимних шапках существовало на протяжении нескольких веков, однако помпоны использовались не только в декоративных целях, но также имели и некоторые функции. Об этом говорится в материале газеты The Sun.

Журналисты портала написали, что первые упоминания данного украшения относятся к эпохе викингов. В 1904 году исследователи обнаружили на территории Швеции статую бога викингов Фрейра в шлеме, на котором был помпон. Наличие подобного декора на одежде в некоторых странах Европы считалось показателем статуса человека в обществе. Так, священники в Древнем Риме носили биретту с помпоном, цвет которого варьировался в зависимости от выполняемой им работы.

Помимо этого, в Шотландии шлемы с таким украшением являлись элементом военной формы. Благодаря помпонам солдаты определяли принадлежность бойцов к различным полкам. Моряки использовали шляпы с шарами из ниток, чтобы не задевать головой в отсеках корабля с низким потолком.

Однако в настоящее время помпоны используются в основном лишь для украшения зимних шапок, защищающих от холода. Как отметил ранее врач Тяжельников, во время морозов лучше не закаляться, а плотно укрывать руки, шею и голову.