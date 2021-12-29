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Актер Евгений Миронов опроверг слухи о драке в Театре Наций

  /   Обновлено: 29 декабря 2021 22:30
Шоу-бизнес
Актер Евгений Миронов опроверг слухи о драке в Театре Наций
politexpert.net  /  Аврора Зорина

Москва, 29 декабря. Актер Евгений Миронов ответил на слухи о пьяной драке в Театре Наций. Он заявил, что информация об этом не соответствует действительности.

Ряд Telegram-каналов сообщал, что художественный руководитель стал участником пьяного дебоша с двумя другими мужчинами. Миронов опроверг эти слухи и сказал, что у него все в порядке.

«Нет, это чушь. Все отлично. Это просто ерунда. С наступающим», — сообщил он.

Ранее народная артистка России Ольга Волкова призналась, что обладает паранормальными способностями. По словам актрисы, у нее есть связь с покойным мужем.

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Все новости / Шоу-бизнес / Актер Евгений Миронов опроверг слухи о драке в Театре Наций
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