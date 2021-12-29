Актер Евгений Миронов опроверг слухи о драке в Театре Наций

Москва, 29 декабря. Актер Евгений Миронов ответил на слухи о пьяной драке в Театре Наций. Он заявил, что информация об этом не соответствует действительности.

Ряд Telegram-каналов сообщал, что художественный руководитель стал участником пьяного дебоша с двумя другими мужчинами. Миронов опроверг эти слухи и сказал, что у него все в порядке.

«Нет, это чушь. Все отлично. Это просто ерунда. С наступающим», — сообщил он.

Ранее народная артистка России Ольга Волкова призналась, что обладает паранормальными способностями. По словам актрисы, у нее есть связь с покойным мужем.